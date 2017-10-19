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    Sports.ru

    Хет-трик Ригони принес «Зениту» победу над «Русенборгом» – 3:1

    Теги Зенит Лига Европы Русенборг

    В 3-м туре группового этапа Лиги Европы на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Русенборг» (3:1). Хет-трик оформил Эмилиано Ригони.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Зенит Россия – Русенборг Норвегия 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    19 октября, 20.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Ригони, 2:0 – 68 Ригони, 3:0 – 75 Ригони, 3:1 – 88 Хелланн.
    ЗенитЛунев, Маммана, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес (Нобоа, 83), Ригони, Кокорин (Полоз, 86), Дриусси (Ерохин, 62).
    РусенборгХансен, Бьордаль, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Йенсен, Троннсен (Хелланн, 80), Конрадсен, Хеденстад (Герсбах, 82), Адегбенро (Лундему, 80), Бендтнер.
    Предупреждения:
    Хеденстад (14), Троннсен (35), Паредес (39).

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