Хет-трик Ригони принес «Зениту» победу над «Русенборгом» – 3:1
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Русенборг» (3:1). Хет-трик оформил Эмилиано Ригони.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00, «Крестовский»
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Зенит –
Лунев, Маммана, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес (Нобоа, 83), Ригони, Кокорин (Полоз, 86), Дриусси (Ерохин, 62).
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Русенборг –
Хансен, Бьордаль, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Йенсен, Троннсен (Хелланн, 80), Конрадсен, Хеденстад (Герсбах, 82), Адегбенро (Лундему, 80), Бендтнер.
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