Хет-трик Ригони принес «Зениту» победу над «Русенборгом» – 3:1

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Русенборг» (3:1). Хет-трик оформил Эмилиано Ригони.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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