Сегодня в рамках третьего дня регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча. Перебравшийся в «Оклахома-Сити» Кармело Энтони сыграет против бывшей команды «Нью-Йорка». В Лос-Анджелесе состоится дерби между и «Клипперс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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