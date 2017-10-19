Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    НБА. «Оклахома-Сити» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Клипперс Лейкерс Нью-Йорк Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках третьего дня регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча. Перебравшийся в «Оклахома-Сити» Кармело Энтони сыграет против бывшей команды «Нью-Йорка». В Лос-Анджелесе состоится дерби между «Лейкерс» и «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Чикаго
    Дата проведения
    20 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Нью-Йорк
    Дата проведения
    20 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Клипперс
    Дата проведения
    20 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться