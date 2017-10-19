НБА. «Оклахома-Сити» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках третьего дня регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча. Перебравшийся в «Оклахома-Сити» Кармело Энтони сыграет против бывшей команды «Нью-Йорка». В Лос-Анджелесе состоится дерби между «Лейкерс» и «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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