Дед Мороз поддержит участников ЧМ-2018 на всех матчах

Дед Мороз из Великого Устюга по приглашению болельщиков готовится посетить все матчи , сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу – 2018 и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке.

В ближайшее время рассмотрим вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в чемпионате для поддержки команд, в том числе и сборной России.



Дед Мороз – это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата

Он был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила», – сказал Кувшинников.