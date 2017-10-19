Дед Мороз поддержит участников ЧМ-2018 на всех матчах
Дед Мороз из Великого Устюга по приглашению болельщиков готовится посетить все матчи ЧМ-2018, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
«Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу – 2018 и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке.
В ближайшее время рассмотрим вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в чемпионате для поддержки команд, в том числе и сборной России.
Дед Мороз – это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата
Он был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила», – сказал Кувшинников.
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