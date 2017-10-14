Шанхай (АТР). 1/2 финала. Надаль сыграет с Чиличем, Федерер встретится с дель Потро
В полуфинале турнира в Шанхае Рафаэль Надаль сыграет с Марином Чиличем, а Роджер Федерер встретится с Хуаном Мартином дель Потро.
Shanghai Rolex Masters
Шанхай, Китай
8 – 15 октября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 924 890 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 14 октября, 09.30
- Дата проведения
- 14 октября, 13.00
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