Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шанхай (АТР). 1/2 финала. Надаль сыграет с Чиличем, Федерер встретится с дель Потро

    Теги результаты ATP Shanghai Rolex Masters

    В полуфинале турнира в Шанхае Рафаэль Надаль сыграет с Марином Чиличем, а Роджер Федерер встретится с Хуаном Мартином дель Потро.

    Shanghai Rolex Masters

    Шанхай, Китай

    8 – 15 октября 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 924 890 долларов

    Открытые корты, хард

    Полуфинал

    Рафаэль Надаль (Испания) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    14 октября, 09.30
    Онлайн матча

     

    Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    14 октября, 13.00
    Онлайн матча

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться