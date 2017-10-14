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    НХЛ. «Тампа» против «Сент-Луиса», «Филадельфия» играет с «Вашингтоном», «Питтсбург» встречается с «Флоридой»

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    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Виннипег – Каролина
    Дата проведения
    15 октября, 02.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Торонто
    Дата проведения
    15 октября, 02.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Сент-Луис
    Дата проведения
    15 октября, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Нью-Джерси
    Дата проведения
    15 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Вашингтон
    Дата проведения
    15 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Питтсбург – Флорида
    Дата проведения
    15 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Колорадо
    Дата проведения
    15 октября, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Коламбус
    Дата проведения
    15 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Чикаго – Нэшвилл
    Дата проведения
    15 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    Аризона – Бостон
    Дата проведения
    15 октября, 04.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Калгари
    Дата проведения
    15 октября, 05.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Оттава
    Дата проведения
    15 октября, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Лос-Анджелес – Баффало
    Дата проведения
    15 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Айлендерс
    Дата проведения
    15 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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    «Тампа» стала очень унылой. Но Кучеров все исправит

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