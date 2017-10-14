НХЛ. «Тампа» против «Сент-Луиса», «Филадельфия» играет с «Вашингтоном», «Питтсбург» встречается с «Флоридой»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 04.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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