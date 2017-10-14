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    Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» против «Сток Сити»

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    В 8-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» – «Сток Сити», а «Арсенал» проведет выездной матч с «Уотфордом». 

    В воскресенье «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом», а в понедельник «Лестер» будет принимать «Вест Бромвич». 

    Чемпионат Англии

    8-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    14 октября, 14.30, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Бернли – Вест Хэм
    Дата проведения
    14 октября, 17.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика
    Суонси – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    14 октября, 17.00, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Тоттенхэм – Борнмут
    Дата проведения
    14 октября, 17.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Кристал Пэлас – Челси
    Дата проведения
    14 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Сити – Сток Сити
    Дата проведения
    14 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Уотфорд – Арсенал
    Дата проведения
    14 октября, 19.30, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Брайтон – Эвертон
    Дата проведения
    15 октября, 15.30, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    Саутгемптон – Ньюкасл
    Дата проведения
    15 октября, 18.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    Лестер – Вест Бромвич
    Дата проведения
    16 октября, 22.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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