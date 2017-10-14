Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» против «Сток Сити»
В 8-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» – «Сток Сити», а «Арсенал» проведет выездной матч с «Уотфордом».
В воскресенье «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом», а в понедельник «Лестер» будет принимать «Вест Бромвич».
Чемпионат Англии
8-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 14.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 15 октября, 15.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 16 октября, 22.00, «Кинг Пауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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