Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» против «Сток Сити»

В 8-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» – «Сток Сити», а «Арсенал» проведет выездной матч с «Уотфордом».

В воскресенье «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом», а в понедельник «Лестер» будет принимать «Вест Бромвич».

Чемпионат Англии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«МЮ» против «Сити»: кто круче?

🔥 Главное русскоязычное приложение об АПЛ: iOS / Android