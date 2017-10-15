Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Германии. «Байер» против «Вольфсбурга», «Вердер» играет с «Боруссией М»

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    В 8-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2), «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса дома разгромила «Фрайбург» (4:0), а дортмундская «Боруссия» проиграла «РБ Лейпциг» (2:3).

    Чемпионат Германии

    8-й тур

    Байер – Вольфсбург 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    15 октября, 16.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 29 Бендер, 1:1 – 44 Ориги.
    БайерЛено, Та, Венделл, Рецос, Брандт, Бендер, Кор, Бендер, Бэйли, Фолланд, Аларио.
    ВольфсбургКастельс, Тиссеран, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Гилавоги, Камачо, Арнольд, Блашчиковски, Малли, Ориги.
    Предупреждения:
    Кор (38), Бендер (41).

     

    Вердер – Боруссия М
    Дата проведения
    15 октября, 19.00, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хоффенхайм-1899 – Аугсбург 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    14 октября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 52 Хюбнер, 1:1 – 75 Грегорич, 2:1 – 85 Ут, 2:2 – 89, автогол Фогт.
    Хоффенхайм-1899Бауманн, Пош, Фогт, Хюбнер, Ут, Гайгер, Демирбай (Кадержабек, 59), Амири (Гриллич, 76), Цубер (Шульц, 84), Вагнер, Крамарич.
    АугсбургХитц, Данзо (Рихтер, 87), Гауэлеу, Хинтереггер, Опаре, Гу Чжа Чхоль (Моравек, 82), Байер, Макс, Хеллер, Финнбогасон (Грегорич, 62), Каюби.
    Предупреждение:
    Пош (63).

     

    Бавария – Фрайбург 5:0 (2:0, 3:0)
    Дата проведения
    14 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8, автогол Шустер, 2:0 – 42 Коман, 3:0 – 63 Алькантара, 4:0 – 75 Левандовски, 5:0 – 90 Киммих.
    БаварияУльрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 82), Хуммельс, Алаба, Мартинес (Руди, 70), Алькантара, Роббен, Мюллер (Толиссо, 78), Коман, Левандовски.
    ФрайбургШволов, Линхарт, Шустер, Сеюнджю, Штенцель, Франтц (Раве, 71), Хефлер, Хаберер, Гюнтер, Нидерлехнер (Террацино, 76), Кент (Петерсен, 66).

     

    Ганновер 96 – Айнтрахт Ф 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    14 октября, 16.30, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Аллер, 1:1 – 36 Сане, 1:2 – 89 Ребич.
    Ганновер 96Чаунер, Корб, Хюбнер, Сане, Остжолек, Швеглер, Антон, Бакалож (Клаус, 68), Харник (Жонатас, 85), Фюллькруг (Бебу, 61), Караман.
    Айнтрахт ФГрадецки, Русс, Хасебе, Абраам, Чендлер, Гачинович, Боатенг, Таватха (Виллемс, 46), Вольф (Баркок, 68), Аллер, Ребич (Сальседо, 90).
    Предупреждения:
    Хасебе (17), Чендлер (26), Хюбнер (45), Остжолек (78), Гачинович (80), Клаус (86).

     

    Майнц – Гамбург 3:2 (1:1, 2:1)
    Дата проведения
    14 октября, 16.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Максим, 1:1 – Уолас, 2:1 – 52 Белль, 3:1 – 58 Латца, 3:2 – 90, пенальти Салихович.
    МайнцАдлер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Гбамен, Латца, Озтуналы (Кодро, 88), Максим (Сердар, 61), Де Бласис, Квайсон (Муто, 68).
    ГамбургМатения, Дикмайер, Юнг, Маврай, Сакаи, Экдаль, Уолас (Шипплок, 66), Хан, Хунт, Ито (Костич, 55), Вуд (Салихович, 79).
    Предупреждения:
    Маврай (42), Диалло (73).

     

    Герта – Шальке-04 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    14 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 54, пенальти Горетцка, 0:2 – 78 Бургшталлер.
    ГертаЯрстейн, Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дарида, Шелбред, Вайзер (Лазаро, 65), Дуда (Зельке, 46), Харагути, Калу (Лекки, 46).
    Шальке-04Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Горетцка, Майер (Шопф, 87), Очипка, Харит (Коноплянка, 67), Ди Санто, Бургшталлер (Резе, 81).
    Предупреждения:
    Майер (30), Дарида (39), Стамбули (66).
    Удаление:
    Харагути (44).

     

    Боруссия Д – РБ Лейпциг 2:3 (1:2, 1:1)
    Дата проведения
    14 октября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Обамеянг, 1:1 – 10 Забитцер, 1:2 – 25 Поульсен, 1:3 – 49, пенальти Огюстен, 2:3 – 64, пенальти Обамеянг.
    Боруссия ДБюрки, Толян (Пулишич, 46), Папастатопулос, Топрак, Загаду, Кастро, Шахин (Вайгль, 46), Гетце, Ярмоленко, Обамеянг, Филипп (Бартра, 51).
    РБ ЛейпцигГулачи, Бернардо, Ильзанкер, Упамекано, Хальстенберг, Кампль, Кейта (Демме, 46), Забитцер (Орбан, 86), Брума, Поульсен, Огюстен (Лаймер, 65).
    Предупреждения:
    Кейта (15), Бернардо (30), Бюрки (48), Ильзанкер (54), Гетце (72), Демме (83).
    Удаления:
    Папастатопулос (47), Ильзанкер (56).

     

    Штутгарт – Кельн 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    13 октября, 21.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 38 Донис, 1:1 – 77 Хайнц, 2:1 – 90 Аколо.
    ШтутгартЦилер, Баумгартль, Бадштубер, Каминьски (Бек, 18), Павар, Аскасибар, Мангаля, Аого, Брекало (Аколо, 61), Донис (Гинчек, 80), Теродде.
    КельнХорн, Клюнтер, Соренсен, Хайнц, Рауш (Хандверкер, 72), Йойич (Гирасси, 66), Леманн, Озджан (Писарро, 46), Битенкур, Осако, Цоллер.
    Предупреждения:
    Соренсен (33), Рауш (63), Клюнтер (75), Аскасибар (85), Аколо (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица бундеслиги

    Статистика бундеслиги

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться