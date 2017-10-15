Чемпионат Германии. «Байер» против «Вольфсбурга», «Вердер» играет с «Боруссией М»
В 8-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2), «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса дома разгромила «Фрайбург» (4:0), а дортмундская «Боруссия» проиграла «РБ Лейпциг» (2:3).
Чемпионат Германии
8-й тур
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «БайАрена»
-
Вольфсбург –
Кастельс, Тиссеран, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Гилавоги, Камачо, Арнольд, Блашчиковски, Малли, Ориги.
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 14 октября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
-
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Пош, Фогт, Хюбнер, Ут, Гайгер, Демирбай (Кадержабек, 59), Амири (Гриллич, 76), Цубер (Шульц, 84), Вагнер, Крамарич.
-
Аугсбург –
Хитц, Данзо (Рихтер, 87), Гауэлеу, Хинтереггер, Опаре, Гу Чжа Чхоль (Моравек, 82), Байер, Макс, Хеллер, Финнбогасон (Грегорич, 62), Каюби.
- Предупреждение:
- Пош (63).
- Дата проведения
- 14 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 8, автогол Шустер, 2:0 – 42 Коман, 3:0 – 63 Алькантара, 4:0 – 75 Левандовски, 5:0 – 90 Киммих.
-
Бавария –
Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 82), Хуммельс, Алаба, Мартинес (Руди, 70), Алькантара, Роббен, Мюллер (Толиссо, 78), Коман, Левандовски.
- Дата проведения
- 14 октября, 16.30, «АВД-Арена»
-
Ганновер 96 –
Чаунер, Корб, Хюбнер, Сане, Остжолек, Швеглер, Антон, Бакалож (Клаус, 68), Харник (Жонатас, 85), Фюллькруг (Бебу, 61), Караман.
-
Айнтрахт Ф –
Градецки, Русс, Хасебе, Абраам, Чендлер, Гачинович, Боатенг, Таватха (Виллемс, 46), Вольф (Баркок, 68), Аллер, Ребич (Сальседо, 90).
- Дата проведения
- 14 октября, 16.30, «Кофас-Арена»
-
Майнц –
Адлер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Гбамен, Латца, Озтуналы (Кодро, 88), Максим (Сердар, 61), Де Бласис, Квайсон (Муто, 68).
-
Гамбург –
Матения, Дикмайер, Юнг, Маврай, Сакаи, Экдаль, Уолас (Шипплок, 66), Хан, Хунт, Ито (Костич, 55), Вуд (Салихович, 79).
- Дата проведения
- 14 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
- Голы:
- 0:1 – 54, пенальти Горетцка, 0:2 – 78 Бургшталлер.
-
Герта –
Ярстейн, Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дарида, Шелбред, Вайзер (Лазаро, 65), Дуда (Зельке, 46), Харагути, Калу (Лекки, 46).
-
Шальке-04 –
Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Горетцка, Майер (Шопф, 87), Очипка, Харит (Коноплянка, 67), Ди Санто, Бургшталлер (Резе, 81).
- Удаление:
- Харагути (44).
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 4 Обамеянг, 1:1 – 10 Забитцер, 1:2 – 25 Поульсен, 1:3 – 49, пенальти Огюстен, 2:3 – 64, пенальти Обамеянг.
-
Боруссия Д –
Бюрки, Толян (Пулишич, 46), Папастатопулос, Топрак, Загаду, Кастро, Шахин (Вайгль, 46), Гетце, Ярмоленко, Обамеянг, Филипп (Бартра, 51).
-
РБ Лейпциг –
Гулачи, Бернардо, Ильзанкер, Упамекано, Хальстенберг, Кампль, Кейта (Демме, 46), Забитцер (Орбан, 86), Брума, Поульсен, Огюстен (Лаймер, 65).
- Удаления:
- Папастатопулос (47), Ильзанкер (56).
- Дата проведения
- 13 октября, 21.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
-
Штутгарт –
Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Каминьски (Бек, 18), Павар, Аскасибар, Мангаля, Аого, Брекало (Аколо, 61), Донис (Гинчек, 80), Теродде.
-
Кельн –
Хорн, Клюнтер, Соренсен, Хайнц, Рауш (Хандверкер, 72), Йойич (Гирасси, 66), Леманн, Озджан (Писарро, 46), Битенкур, Осако, Цоллер.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.