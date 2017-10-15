Чемпионат Германии. «Байер» против «Вольфсбурга», «Вердер» играет с «Боруссией М»

В 8-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2), «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса дома разгромила «Фрайбург» (4:0), а дортмундская «Боруссия» проиграла «РБ Лейпциг» (2:3).

Чемпионат Германии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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