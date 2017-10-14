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    Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Севилью», «Барселона» в гостях у «Атлетико»

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    В 8-м туре испанской примеры «Севилья» встретится на выезде с «Атлетиком», «Реал» – с «Хетафе», «Атлетико» примет «Барселону», а «Валенсия» отправится в гости к «Бетису».

    Чемпионат Испании

    8-й тур

    Атлетик – Севилья
    Дата проведения
    14 октября, 14.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Реал Мадрид
    Дата проведения
    14 октября, 17.15, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    14 октября, 19.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико – Барселона
    Дата проведения
    14 октября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эйбар – Депортиво
    Дата проведения
    15 октября, 13.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Жирона – Вильярреал
    Дата проведения
    15 октября, 17.15, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Малага – Леганес
    Дата проведения
    15 октября, 19.30, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Валенсия
    Дата проведения
    15 октября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лас-Пальмас – Сельта
    Дата проведения
    16 октября, 22.00, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Леванте 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    13 октября, 22.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    ЭспаньолЛопес, Марк Наварро (Санчес, 58), Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Дардер, Хави Фуэго (Гранеро, 73), Баптистао, Хурадо (Гарсия, 57), Пьятти, Морено.
    ЛевантеФернандес, Педро Лопес, Постиго (Барди, 80), Родригес, Луна, Дукуре (Робер, 38), Лерма, Моралес, Кампанья, Иви Лопес, Нано (Боатенг, 67).
    Предупреждения:
    Нано (24), Постиго (39), Эрмосо (57), Моралес (60), Хави Фуэго (68).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

     

     

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