Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Севилью», «Барселона» в гостях у «Атлетико»

В 8-м туре испанской примеры «Севилья» встретится на выезде с «Атлетиком», – с «Хетафе», «Атлетико» примет «Барселону», а «Валенсия» отправится в гости к .

Чемпионат Испании

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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