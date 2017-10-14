Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Севилью», «Барселона» в гостях у «Атлетико»
В 8-м туре испанской примеры «Севилья» встретится на выезде с «Атлетиком», «Реал» – с «Хетафе», «Атлетико» примет «Барселону», а «Валенсия» отправится в гости к «Бетису».
Чемпионат Испании
8-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 14 октября, 17.15, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 15 октября, 13.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 15 октября, 17.15, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.30, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 16 октября, 22.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 13 октября, 22.00, «Корнелья Эль Прат»
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Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро (Санчес, 58), Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Дардер, Хави Фуэго (Гранеро, 73), Баптистао, Хурадо (Гарсия, 57), Пьятти, Морено.
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Леванте –
Фернандес, Педро Лопес, Постиго (Барди, 80), Родригес, Луна, Дукуре (Робер, 38), Лерма, Моралес, Кампанья, Иви Лопес, Нано (Боатенг, 67).
- Предупреждения:
- Нано (24), Постиго (39), Эрмосо (57), Моралес (60), Хави Фуэго (68).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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