Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Ахмата»

В 13-м туре российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», «Краснодар» примет ЦСКА, «Локомотив» отправится в гости к «Уфе», а «Зенит» встретится дома с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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