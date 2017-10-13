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    Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Ахмата»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 13-м туре российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», «Краснодар» примет ЦСКА, «Локомотив» отправится в гости к «Уфе», а «Зенит» встретится дома с тульским «Арсеналом».

    Чемпионат России

    13-й тур

    Ахмат – Спартак
    Дата проведения
    13 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Динамо – СКА Хабаровск
    Дата проведения
    14 октября, 14.00, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Урал – Анжи
    Дата проведения
    14 октября, 16.30, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Краснодар – ЦСКА
    Дата проведения
    14 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уфа – Локомотив
    Дата проведения
    15 октября, 14.00, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ростов – Рубин
    Дата проведения
    15 октября, 16.30, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика

     

    Зенит – Арсенал Тула
    Дата проведения
    15 октября, 19.00, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Амкар – Тосно
    Дата проведения
    16 октября, 17.30, «стадион Звезда»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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