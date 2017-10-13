Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Ахмата»
В 13-м туре российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», «Краснодар» примет ЦСКА, «Локомотив» отправится в гости к «Уфе», а «Зенит» встретится дома с тульским «Арсеналом».
Чемпионат России
13-й тур
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 14 октября, 16.30, «СКБ-Банк Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Крестовский»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.30, «стадион Звезда»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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