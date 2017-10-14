КХЛ. «Барыс» примет «Куньлунь», ЦСКА в гостях у «Автомобилиста»
В чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 14 октября, 14.30, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 14 октября, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 14 октября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 14 октября, 15.00, «КСК Уралец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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