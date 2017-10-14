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    КХЛ. «Барыс» примет «Куньлунь», ЦСКА в гостях у «Автомобилиста»

    Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Витязь Трактор Амур Автомобилист результаты Слован КХЛ Барыс Югра Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ пройдет 6 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Авангард – Амур
    Дата проведения
    14 октября, 14.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео

     

    Барыс – Куньлунь
    Дата проведения
    14 октября, 14.00, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Югра – Адмирал
    Дата проведения
    14 октября, 14.30, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео

     

    Трактор – Слован
    Дата проведения
    14 октября, 14.30, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео

     

    Металлург Мг – Витязь
    Дата проведения
    14 октября, 15.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео

     

    Автомобилист – ЦСКА
    Дата проведения
    14 октября, 15.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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