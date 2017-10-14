Чемпионат Италии. «Ювентус» дома уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Наполи»

В 8-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома уступил «Лацио» (1:2), а «Рома» – «Наполи» (0:1).

В воскресенье состоится миланское дерби между «Интером» и «Миланом».

Чемпионат Италии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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