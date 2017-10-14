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    Чемпионат Италии. «Ювентус» дома уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Наполи»

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    В 8-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома уступил «Лацио» (1:2), а «Рома» – «Наполи» (0:1). 

    В воскресенье состоится миланское дерби между «Интером» и «Миланом». 

    Чемпионат Италии

    8-й тур

    Ювентус – Лацио 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    14 октября, 19.00, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Дуглас Коста, 1:1 – 47 Иммобиле, 1:2 – 54, пенальти Иммобиле.
    ЮвентусБуффон, Лихтштайнер (Стураро, 73), Бардзальи, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Дибала, 65), Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 54), Игуаин, Манджукич.
    ЛациоСтракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон, 84), Луис Альберто (Нани, 72), Иммобиле (Кайседо, 76).
    Предупреждения:
    Буффон (52), Стураро (90), Габаррон (90).
    Рома – Наполи 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    14 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 20 Инсинье.
    РомаАлиссон, Манолас (Фасио, 59), Коларов, Бруно Перес, Жезус, Наингголан, де Росси, Флоренци (Ундер, 71), Пеллегрини (Жерсон, 78), Перотти, Джеко.
    НаполиРейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 71), Жоржиньо (Диавара, 73), Кальехон (Рог, 82), Аллан, Инсинье, Мертенс.
    Предупреждения:
    Жоржиньо (43), де Росси (53), Фасио (79), Гулям (90).
    Фиорентина – Удинезе
    Дата проведения
    15 октября, 13.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Болонья – СПАЛ
    Дата проведения
    15 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Кальяри – Дженоа
    Дата проведения
    15 октября, 16.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Кротоне – Торино
    Дата проведения
    15 октября, 16.00, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    Сампдория – Аталанта
    Дата проведения
    15 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Сассуоло – Кьево
    Дата проведения
    15 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Интер – Милан
    Дата проведения
    15 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Верона – Беневенто
    Дата проведения
    16 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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