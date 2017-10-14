Чемпионат Италии. «Ювентус» дома уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Наполи»
В 8-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома уступил «Лацио» (1:2), а «Рома» – «Наполи» (0:1).
В воскресенье состоится миланское дерби между «Интером» и «Миланом».
Чемпионат Италии
8-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 19.00, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 23 Дуглас Коста, 1:1 – 47 Иммобиле, 1:2 – 54, пенальти Иммобиле.
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Ювентус –
Буффон, Лихтштайнер (Стураро, 73), Бардзальи, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Дибала, 65), Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 54), Игуаин, Манджукич.
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Лацио –
Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон, 84), Луис Альберто (Нани, 72), Иммобиле (Кайседо, 76).
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 0:1 – 20 Инсинье.
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Рома –
Алиссон, Манолас (Фасио, 59), Коларов, Бруно Перес, Жезус, Наингголан, де Росси, Флоренци (Ундер, 71), Пеллегрини (Жерсон, 78), Перотти, Джеко.
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Наполи –
Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 71), Жоржиньо (Диавара, 73), Кальехон (Рог, 82), Аллан, Инсинье, Мертенс.
- Дата проведения
- 15 октября, 13.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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