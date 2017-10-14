На «Открытие Арене» появится мемориальная доска в память о погибших на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году

почтит память погибших во время давки на матче — «Харлем» в 1982 году.

На появится памятная доска, посвященная событиям, в результате которых погибли 66 человек. Это произошло 20 октября 1982 года в матче 1/16 финала Кубка УЕФА.

«По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад.

На стадионе «Открытие-Арена» будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях», – сказали в пресс-службе.

21 октября «Спартак» дома встретится с «Амкаром».