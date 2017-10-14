На «Открытие Арене» появится мемориальная доска в память о погибших на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году
«Спартак» почтит память погибших во время давки на матче «Спартак» — «Харлем» в 1982 году.
На «Открытие Арене» появится памятная доска, посвященная событиям, в результате которых погибли 66 человек. Это произошло 20 октября 1982 года в матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
«По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад.
На стадионе «Открытие-Арена» будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях», – сказали в пресс-службе.
21 октября «Спартак» дома встретится с «Амкаром».
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