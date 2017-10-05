НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Оттавы», «Чикаго» принимает «Питтсбург»
Во второй день нового сезона НХЛ пройдут несколько матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 6 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 6 октября, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 6 октября, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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