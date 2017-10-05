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    НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Оттавы», «Чикаго» принимает «Питтсбург»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Бостон Вашингтон Нэшвилл Детройт Чикаго Миннесота Колорадо Анахайм Лос-Анджелес Аризона НХЛ

    Во второй день нового сезона НХЛ пройдут несколько матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Рейнджерс – Колорадо
    Дата проведения
    6 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Баффало – Монреаль
    Дата проведения
    6 октября, 02.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Бостон – Нэшвилл
    Дата проведения
    6 октября, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Детройт – Миннесота
    Дата проведения
    6 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Вашингтон
    Дата проведения
    6 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Чикаго – Питтсбург
    Дата проведения
    6 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    Анахайм – Аризона
    Дата проведения
    6 октября, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    Лос-Анджелес – Филадельфия
    Дата проведения
    6 октября, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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