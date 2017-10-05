НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Оттавы», «Чикаго» принимает «Питтсбург»

Во второй день нового сезона НХЛ пройдут несколько матчей.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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