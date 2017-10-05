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    КХЛ отменила защитнику СКА Чудинову «5+20» и выписала обычные две минуты

    Теги Салават Юлаев СКА дисквалификации Максим Чудинов видео КХЛ

    Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ переквалифицировал наказание для защитника СКА Максима Чудинова, отменив удаление до конца игры (5+20) в матче против «Салавата Юлаева» (6:1) и выписав малый штраф (2 минуты).

    «На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на защитника СКА Максима Чудинова наказание по Правилу 539 б,в (Подножка) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 539 а (Подножка) – Малый штраф (2 мин.)», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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