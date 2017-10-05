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    Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Колумбия против Парагвая, Перу в гостях у Аргентины

    Теги сборная Бразилии сборная Аргентины сборная Чили результаты сборная Эквадора сборная Венесуэлы сборная Колумбии сборная Парагвая сборная Перу сборная Уругвая сборная Боливии квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    В 17-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина встретится с Перу, Чили примет Эквадор, а Колумбия сыграет с Парагваем.

    Южная Америка

    17-й тур

    Боливия – Бразилия
    Дата проведения
    5 октября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
    превью матча онлайн статистика
    Венесуэла – Уругвай
    Дата проведения
    6 октября, 00.00, «Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo»
    превью матча онлайн статистика
    Аргентина – Перу
    Дата проведения
    6 октября, 02.30, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
    превью матча онлайн статистика
    Чили – Эквадор
    Дата проведения
    6 октября, 02.30, «Estadio Monumental David Arellano»
    превью матча онлайн статистика
    Колумбия – Парагвай
    Дата проведения
    6 октября, 02.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
    превью матча онлайн статистика

    Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

    Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

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