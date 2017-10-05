Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Колумбия против Парагвая, Перу в гостях у Аргентины
В 17-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина встретится с Перу, Чили примет Эквадор, а Колумбия сыграет с Парагваем.
Южная Америка
17-й тур
- Дата проведения
- 5 октября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
- Дата проведения
- 6 октября, 00.00, «Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.30, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.30, «Estadio Monumental David Arellano»
- Дата проведения
- 6 октября, 02.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка
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