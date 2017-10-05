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    Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в «Лужниках»

    Теги Лужники сборная Бразилии сборная России сборная Аргентины РФС Нобель Арустамян товарищеские матчи (сборные)

    Журналист Нобель Арустамян сообщил, что товарищеский матч Россия – Бразилия пройдет на стадионе «Лужники» в марте.

    «Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе «Спартак». Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины.

    РФС уже согласовал приезд сборной Аргентины в нашу столицу. Игра в «Лужниках» должна состояться. Даже уже согласован гонорар сборной Аргентины, которая должна приехать в ноябре. Единственная и главная проблема – у аргентинцев плохо дела идут в квалификации ЧМ-2018. Если Аргентина в ближайшие несколько дней сумеет ситуацию исправить и займет одно из четырех мест в отборочном цикле, то ждите аргентинцев в ноябре в столице России.

    23 марта в «Лужниках» состоится матч, который, наверное, будут ждать все. В Москву приедет сборная Бразилии, это уже абсолютно точно. 23 марта бразильцы сыграют против команды России», – сказал инсайдер.

    «Лужники» были реконструированы к ЧМ-2018. Арена должна принять финальный матч мундиаля.

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