Кристиан Пануччи: «Пике – мужик с яйцами, большими яйцами»

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи перед матчем квалификации ЧМ-2018 похвалил защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике.

«Честно говоря, со стороны мне кажется, что Пике – мужик с яйцами, с большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек, не лицемер.

Подчеркиваю, в политику я влезать не хочу», – сказал Пануччи.

Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии.

После этого у него произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали Пике во время тренировки сборной.