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    Кристиан Пануччи: «Пике – мужик с яйцами, большими яйцами»

    Теги Кристиан Пануччи Барселона Жерар Пике примера Испания сборная Испании сборная Албании квалификация ЧМ-2018 политика

    Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи перед матчем квалификации ЧМ-2018 похвалил защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике.

    «Честно говоря, со стороны мне кажется, что Пике – мужик с яйцами, с большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек, не лицемер.

    Подчеркиваю, в политику я влезать не хочу», – сказал Пануччи.

    Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии.

    После этого у него произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали Пике во время тренировки сборной.

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