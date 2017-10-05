Кристиан Пануччи: «Пике – мужик с яйцами, большими яйцами»
Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи перед матчем квалификации ЧМ-2018 похвалил защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике.
«Честно говоря, со стороны мне кажется, что Пике – мужик с яйцами, с большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек, не лицемер.
Подчеркиваю, в политику я влезать не хочу», – сказал Пануччи.
Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии.
После этого у него произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали Пике во время тренировки сборной.
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