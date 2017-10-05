Букмекерская компания Paddy Power отправила чистые простыни 50 игрокам, поставившим на сухой матч Акинфеева с «МЮ»

Букмекерская компания Paddy Power включила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в свою рекламную кампанию.

Первым 50 игрокам, поставившим на сухой матч голкипера с (1:4), букмекер выслал чистые простыни. Минимальная сумма ставки для получения приза — 1 фунт.

Акинфеев продлил неудачную серию из матчей Лиги чемпионов, в которых он пропускал, до 41 матча.

В Paddy Power подчеркнули, что помнят о том, что голкиперу удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности в квалификации турнира, но они считают матчи основной сетки.

Последний раз вратарь ЦСКА и сборной России не пропускал в матче Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года во встрече с лондонским «Арсеналом».