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    Букмекерская компания Paddy Power отправила чистые простыни 50 игрокам, поставившим на сухой матч Акинфеева с «МЮ»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Манчестер Юнайтед Лига чемпионов светская хроника происшествия

    Букмекерская компания Paddy Power включила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в свою рекламную кампанию.

    Первым 50 игрокам, поставившим на сухой матч голкипера с «Манчестер Юнайтед» (1:4), букмекер выслал чистые простыни. Минимальная сумма ставки для получения приза — 1 фунт.

    Акинфеев продлил неудачную серию из матчей Лиги чемпионов, в которых он пропускал, до 41 матча.

    В Paddy Power подчеркнули, что помнят о том, что голкиперу удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности в квалификации турнира, но они считают матчи основной сетки.

    Последний раз вратарь ЦСКА и сборной России не пропускал в матче Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года во встрече с лондонским «Арсеналом».

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