Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца.
25-летний игрок сборной Испании заразился вирусом, который влияет на работу перикарда.
Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.
Подробную статистику Карвахаля можно посмотреть здесь.
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