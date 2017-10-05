Защитник Даниэль Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца.

25-летний игрок сборной Испании заразился вирусом, который влияет на работу перикарда.

Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

Подробную статистику Карвахаля можно посмотреть здесь.