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    Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца

    Теги Реал Мадрид примера Испания травмы Даниэль Карвахаль

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца.

    25-летний игрок сборной Испании заразился вирусом, который влияет на работу перикарда.

    Перикард – наружная соединительнотканная оболочка сердца. Она отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

    Подробную статистику Карвахаля можно посмотреть здесь.

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