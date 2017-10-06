«Оттава» — «Вашингтон». Овечкин оформил хет-трик, Кузнецов сделал 3 голевые передачи
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в стартовой игре чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 Б) забросил три шайбы, реализовал послематчевый буллит и был признан первой звездой матча.
Форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов ассистировал Овечкину во всех трех случаях и стал автором победного послематчевого буллита.
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