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    «Оттава» — «Вашингтон». Овечкин оформил хет-трик, Кузнецов сделал 3 голевые передачи

    Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в стартовой игре чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 Б) забросил три шайбы, реализовал послематчевый буллит и был признан первой звездой матча.

    Форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов ассистировал Овечкину во всех трех случаях и стал автором победного послематчевого буллита.

    Овечкин возьмет Кубок Стэнли в этом сезоне. Скриньте

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