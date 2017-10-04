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    Пекин (АТР). Второй круг. Дель Потро сыграет с Димитровым

    Теги результаты ATP China Open

    Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Пекине.

    China Open

    Пекин, Китай

    2 – 8 отября 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 3 028 080 долларов

    Открытые корты, хард

    Второй круг

    Рафаэль Надаль (Испания) Карен Хачанов (Россия)
    Дата проведения
    5 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Леонардо Майер (Аргентина) Джон Изнер (США)
    Дата проведения
    5 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    4 октября, 12.30
    Онлайн матча

     

    Аляж Бедене (Великобритания) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
    Дата проведения
    4 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Ник Кириос (Австралия) Миша Зверев (Германия)
    Дата проведения
    4 октября, 05.30
    Онлайн матча

     

    Душан Лайович (Сербия) Стив Дарси (Бельгия)
    Дата проведения
    4 октября, 07.30
    Онлайн матча

     

    Томаш Бердых (Чехия) Андрей Рублев (Россия)
    Дата проведения
    5 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

    Фабио Фоньини (Италия) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    5 октября, 04.00
    Онлайн матча

     

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