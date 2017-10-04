Пекин (АТР). Второй круг. Дель Потро сыграет с Димитровым

Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Пекине.

China Open

Пекин, Китай

2 – 8 отября 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 3 028 080 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг