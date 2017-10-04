Пекин (АТР). Второй круг. Дель Потро сыграет с Димитровым
Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Пекине.
China Open
Пекин, Китай
2 – 8 отября 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 3 028 080 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 5 октября, 04.00
- Дата проведения
- 5 октября, 04.00
- Дата проведения
- 4 октября, 12.30
- Дата проведения
- 4 октября, 09.00
- Дата проведения
- 4 октября, 05.30
- Дата проведения
- 4 октября, 07.30
- Дата проведения
- 5 октября, 04.00
- Дата проведения
- 5 октября, 04.00
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