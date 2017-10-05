Германия и Англия вышли на ЧМ-2018
Количество участников ЧМ-2018 в России увеличилось.
Сборные Германии и Англии завоевали путевки на турнир, обыграв Северную Ирландию (3:1) и Словению (1:0).
Для немцев мундиаль станет 19-м, для англичан – 15-м.
Количество участников ЧМ-2018 в России увеличилось.
Сборные Германии и Англии завоевали путевки на турнир, обыграв Северную Ирландию (3:1) и Словению (1:0).
Для немцев мундиаль станет 19-м, для англичан – 15-м.
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