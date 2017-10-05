Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Германия и Англия вышли на ЧМ-2018

    Теги сборная Англии сборная Германии сборная Словении сборная Северной Ирландии ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018

    Количество участников ЧМ-2018 в России увеличилось.

    Сборные Германии и Англии завоевали путевки на турнир, обыграв Северную Ирландию (3:1) и Словению (1:0).

    Для немцев мундиаль станет 19-м, для англичан – 15-м.

    Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться