Германия и Англия вышли на ЧМ-2018

Количество участников в России увеличилось.

Сборные Германии и Англии завоевали путевки на турнир, обыграв Северную Ирландию (3:1) и Словению (1:0).

Для немцев мундиаль станет 19-м, для англичан – 15-м.

Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018