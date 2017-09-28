Кокорин обогнал Аршавина и вышел на 3-е место по голам за российские клубы в Лиге Европы

Нападающий Александр Кокорин оформил дубль в матче группового этапа с «Реал Сосьедадом» (3:1).

26-летний форвард довел число голов в Лиге Европы до 16 и обогнал по этому показателю .

Кокорин вышел на 3-е место среди игроков российских клубов по голам в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Чаще него забивали («Зенит», 21) и Вагнер Лав (ЦСКА, 20).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кокорин оформил третий подряд дубль в Лиге Европы