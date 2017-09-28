Кокорин обогнал Аршавина и вышел на 3-е место по голам за российские клубы в Лиге Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оформил дубль в матче группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (3:1).
26-летний форвард довел число голов в Лиге Европы до 16 и обогнал по этому показателю Андрея Аршавина.
Кокорин вышел на 3-е место среди игроков российских клубов по голам в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Чаще него забивали Александр Кержаков («Зенит», 21) и Вагнер Лав (ЦСКА, 20).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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