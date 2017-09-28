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    Сергей Прядкин: «Реформа Кубка России необходима. Например, можно давать путевку в ЛЧ»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия Кубок России Лига чемпионов РФПЛ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями по следам 1/16 финала Кубка России.

    «Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли. Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов.

    Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов. Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась.

    Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять. На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это», – сказал функционер.

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