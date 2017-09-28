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    Массимо Каррера: «Сравнением с физруком можно гордиться. Учитель – достойная профессия»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о своем отношении к критике.

    – Как относитесь к прозвищу, гуляющему по интернету с подачи тех, кто вас не любит?

    – О каком прозвище речь?

    – Вас называют физруком.

    – А физрук – это кто?

    – Это учитель физкультуры в школе.

    – Знаете, вообще-то в моем понимании любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия, так что я могу только гордиться таким сравнением (смеется). Если кому-то нравится, пусть называют.

    Как вы говорите – физ-рук? Так человек, работающий с молодыми людьми, – это как раз про меня. Между прочим, в «Ювентусе» я в свое время официально отвечал за молодежный футбол – еще до того, как вошел в тренерский штаб Антонио Конте.

    – Вас не задевает критика?

    – Критика критике рознь. Когда видишь желание всерьез разобраться в проблеме – это одно. Когда тебя и твою команду критикуют только ради того, чтобы обратить на себя повышенное внимание, – другое. При этом везде существует и то, и то – что в России, что в Италии.

    Про себя в данном случае могу сказать только одно. Я не считал себя гением, когда мы выиграли чемпионат, и не считаю себя маразматиком сейчас, когда мы далеко не на первом месте.

    Я земной человек, который привык работать и отвечать за то, что делаю. И точно могу сказать, что работа и жизнь в России подарили и дарят мне бесценный человеческий опыт, – сказал итальянец.

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