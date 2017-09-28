Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Депутат предложил защитить крышу «Крестовского» от бакланов с помощью соколов-сапсанов

    Теги Зенит происшествия Крестовский стадионы Игорь Албин

    Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев предложил создать отряды из сапсанов, которые будут отпугивать бакланов от крыши стадиона «Крестовский».

    «В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а также близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта Пулково, где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб и их верные помощники — соколы-сапсаны», — сказал Цивилев.

    Игорь Албин: «Баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки на крыше «Крестовского»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться