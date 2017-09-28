Депутат предложил защитить крышу «Крестовского» от бакланов с помощью соколов-сапсанов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев предложил создать отряды из сапсанов, которые будут отпугивать бакланов от крыши стадиона .

«В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а также близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта Пулково, где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб и их верные помощники — соколы-сапсаны», — сказал Цивилев.

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