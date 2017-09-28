Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Родченкова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
«Суд заочно избрал меру пресечения», – рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По словам Царевой, бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания.
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