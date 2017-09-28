Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Родченкова

    Теги допинг РУСАДА Григорий Родченков

    Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    «Суд заочно избрал меру пресечения», – рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

    По словам Царевой, бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

    Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться