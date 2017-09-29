Sport1: Анчелотти молча выбрал стартовый состав на матч с «ПСЖ», ничего не объяснив игрокам

Немецкий спортивный телеканал Sport1 рассказал, как Карло Анчелотти, уволенный с поста главного тренера «Баварии», накануне объявил состав на матч Лиги чемпионов против (0:3).

Перед игрой итальянец составил список из 11 имен тех, кто выйдет в старте, после чего вышел из раздевалки, не сказав ни слова. Многие игроки были шокированы и разозлены.

ранее говорилось, что он попадет в запас, но, к его удивлению, он не был включен даже в заявку. Анчелотти никак ему это не объяснил.

Футболисты и руководство посчитали, что тренер таким образом хотел всех спровоцировать. Перед игрой атмосфера в команде была недружелюбной.

Футболисты были недовольны методиками тренировок Анчелотти и интенсивностью, которая считалась неприемлемой для топ-команды.

Руководство должно было предпринять срочные действия, и решение уволить тренера было принято еще в Париже.

Пятеро футболистов «Баварии» были «сыты по горло» работой с Анчелотти: Рибери, Роббен, Боатенг, Хуммельс и Мюллер.

Анчелотти уволен из «Баварии». Замену уже нашли