Фернандеш за 17 минут оформил самый быстрый хет-трик Лиги Европы
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш оформил хет-трик в матче Лиги Европы со «Злином» (3:0, первый тайм).
Для этого 31-летнему португальцу потребовалось 17 минут. Он реализовал пенальти на 2-й минуте, а на 6-й – оформил дубль.
Это самый быстрый хет-трик в истории турнира. Предыдущее достижение принадлежало бывшему нападающему греческого ПАОК Стефаносу Атанасиадису (28 минут).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.