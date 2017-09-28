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    Фернандеш за 17 минут оформил самый быстрый хет-трик Лиги Европы

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Фастав Злин Лига Европы ПАОК Стефанос Атанасиадис Мануэл Фернандеш

    Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш оформил хет-трик в матче Лиги Европы со «Злином» (3:0, первый тайм).

    Для этого 31-летнему португальцу потребовалось 17 минут. Он реализовал пенальти на 2-й минуте, а на 6-й – оформил дубль. 

    Это самый быстрый хет-трик в истории турнира. Предыдущее достижение принадлежало бывшему нападающему греческого ПАОК Стефаносу Атанасиадису (28 минут).

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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