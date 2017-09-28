Фернандеш за 17 минут оформил самый быстрый хет-трик Лиги Европы

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш оформил хет-трик в матче со «Злином» (3:0, первый тайм).

Для этого 31-летнему португальцу потребовалось 17 минут. Он реализовал пенальти на 2-й минуте, а на 6-й – оформил дубль.

Это самый быстрый хет-трик в истории турнира. Предыдущее достижение принадлежало бывшему нападающему греческого ПАОК Стефаносу Атанасиадису (28 минут).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.