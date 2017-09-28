Президент «Баварии» Ули Хенесс: «За последние 5 дней Анчелотти настроил против себя 5 игроков»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отставку главного тренера команды .

«Если ты тренер, то не имеешь права портить отношения с ключевыми игроками. Этот урок я вынес из своей профессиональной карьеры.

За последние пять дней Анчелотти окончательно отвернул от себя 5 игроков «Баварии», — рассказал Хенесс.

Речь, скорее всего, про Матса Хуммельса, Джерома Боатенга, Франка Рибери, и Кингсли Комана.