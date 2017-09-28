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    Президент «Баварии» Ули Хенесс: «За последние 5 дней Анчелотти настроил против себя 5 игроков»

    Теги Бавария Франк Рибери Карло Анчелотти Арьен Роббен бундеслига Германия Ули Хенесс Матс Хуммельс Джером Боатенг Кингсли Коман

    Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отставку главного тренера команды Карло Анчелотти.

    «Если ты тренер, то не имеешь права портить отношения с ключевыми игроками. Этот урок я вынес из своей профессиональной карьеры.

    За последние пять дней Анчелотти окончательно отвернул от себя 5 игроков «Баварии», — рассказал Хенесс.

    Речь, скорее всего, про Матса Хуммельса, Джерома Боатенга, Франка Рибери, Арьена Роббена и Кингсли Комана.

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