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    Рижское «Динамо» уволило Озолиньша после 12 поражений подряд

    Теги Сандис Озолиньш отставки КХЛ Динамо Рига Гиртс Анкипанс

    Совет директоров рижского «Динамо» решил отправить Сандиса Озолиньша в отставку с поста главного тренера команды.

    Контракт 45-летнего специалиста с клубом из Латвии расторгнут по обоюдному согласию сторон. Озолиньш возглавлял «Динамо» с мая.

    Совет одобрил кандидатуру Гиртса Анкипанса на должность главного тренера.

    Рижане проиграли 12 матчей подряд и занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав 5 очков.

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