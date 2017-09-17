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    КХЛ. «Адмирал» примет «Витязь», «Сибирь» в гостях у «Барыса»

    Теги Авангард Металлург Мг Сибирь Локомотив Лада СКА Витязь Трактор Автомобилист результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Витязь
    Дата проведения
    17 сентября, 10.00, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Барыс – Сибирь
    Дата проведения
    17 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    Авангард – Югра
    Дата проведения
    17 сентября, 14.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Трактор
    Дата проведения
    17 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – Автомобилист
    Дата проведения
    17 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Минск – Металлург Мг
    Дата проведения
    17 сентября, 17.00, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Лада
    Дата проведения
    17 сентября, 17.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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