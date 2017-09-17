КХЛ. «Адмирал» примет «Витязь», «Сибирь» в гостях у «Барыса»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 сентября, 10.00, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Клубы КХЛ, которые застряли в прошлом
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.