«МЮ» разгромил «Эвертон» 4:0 и вышел на 2-е место в АПЛ. «Ириски» – 18-е
Сегодня в матче английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил дома «Эвертон» (4:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Янг, Феллайни, Матич, Мата (Эррера, 77), Мхитарян (Марсьяль, 88), Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку.
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Эвертон –
Пикфорд, Кин, Уильямс, Джагелка, Мартина, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Бейнс, Дэвис (Сандро Рамирес, 66), Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82).
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