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    «МЮ» разгромил «Эвертон» 4:0 и вышел на 2-е место в АПЛ. «Ириски» – 18-е

    Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия результаты

    Сегодня в матче английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил дома «Эвертон» (4:0).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (1:0, 3:0)
    Дата проведения
    17 сентября, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Валенсия, 2:0 – 83 Мхитарян, 3:0 – 89 Лукаку, 4:0 – 90, пенальти Марсьяль.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Янг, Феллайни, Матич, Мата (Эррера, 77), Мхитарян (Марсьяль, 88), Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку.
    ЭвертонПикфорд, Кин, Уильямс, Джагелка, Мартина, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Бейнс, Дэвис (Сандро Рамирес, 66), Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82).
    Предупреждения:
    Уильямс (63), Байи (82).

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