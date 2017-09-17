Психолог: «Разве Липницкая меньшая жертва родительского произвола, чем ребенок, подвергшийся инцесту?»

Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт Анастасия Томилова заявила, что проблемы со здоровьем олимпийской чемпионки Юлии Липницкой связаны с излишним давлением со стороны родителей и тренеров.

«Липницкая работала как вол, терпела насилие над собой и исполняла мечты своих родителей и других заинтересованных лиц.

Сейчас эти люди и прочие доброхоты рассуждают о том, что надо было себя беречь. Беречь от кого? От родителей? Тренеров? Спортивного комитета? Она делала то, что вы от нее хотели.

Ей наверняка со всех сторон твердили: тебе надо похудеть, чтобы вернуть «крутку». И мама, наверняка, ее в этом поддерживала.

Многие из тех, кто причисляет себя к хорошим людям, не ходят в зоопарк и цирк, так как там мучают животных. Но вот смотря спорт по телеку, мало кто понимает, что там все то же самое. Только на арене и в клетке человеческие детеныши.

Девочке Юле Липницкой казалось, что она хочет быть тем, кем стала. У нее отбили все собственные желания и собственные эмоции, мысли. Она почти не человек. Она зомби, которая не справилась с очередным заданием – похудеть. Точнее справилась, но заболела, подвела команду.

Большой спорт – это, в большинстве случаев, насилие над детьми, которое мы поощряем. Вся жизнь этих детей с малых лет положена на алтарь родительских амбиций.

Мы все возмущаемся, как 16-летнюю девочку в Чечне отдают замуж за 53-летнего? Да? Но почему мы до сих пор не спасаем детей от тех, кто с 3-4 лет издевается над ними, делая из них звезд спорта?

Разве только сексуальное насилие страшно и уродует психику? Разве Липницкая меньшая жертва родительского произвола, чем ребенок, подвергшийся инцесту? Нет. К моему большому сожалению.

Анорексия в каком-то смысле дает звездной фигуристке шанс, которого лишили ее родители и те, в чьи лапы она попала, чтобы представлять страну. Ее болезнь привела к тому, что стране она больше не нужна. Но, может, теперь она сможет вернуть себе свою жизнь», – написала Томилова.