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    «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице

    Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад примера Испания результаты

    В матче 4-го тура испанской примеры «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» (3:1).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Реал Сосьедад – Реал Мадрид 1:3 (1:2, 0:1)
    Дата проведения
    17 сентября, 21.45, «Аноэта»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 19 Майораль, 1:1 – 28 Родригес, 1:2 – 36, автогол Родригес, 1:3 – 61 Бэйл.
    Реал СосьедадРульи, Родригес, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Сурутуса, Прието (Хуанми, 69), Каналес (Вела, 57), Ильярраменди, Янузай (Агиррече, 77), Виллиан Жозе.
    Реал МадридНавас, Тео (Начо, 90), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско, Модрич, Асенсио (Себальос, 86), Каземиро, Бэйл, Майораль (Васкес, 75).
    Предупреждения:
    Льоренте (36), Асенсио (38), Ильярраменди (42), Янузай (45), Каземиро (64).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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