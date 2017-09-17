«Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице
В матче 4-го тура испанской примеры «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» (3:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 17 сентября, 21.45, «Аноэта»
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Реал Сосьедад –
Рульи, Родригес, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Сурутуса, Прието (Хуанми, 69), Каналес (Вела, 57), Ильярраменди, Янузай (Агиррече, 77), Виллиан Жозе.
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Реал Мадрид –
Навас, Тео (Начо, 90), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско, Модрич, Асенсио (Себальос, 86), Каземиро, Бэйл, Майораль (Васкес, 75).
- Предупреждения:
- Льоренте (36), Асенсио (38), Ильярраменди (42), Янузай (45), Каземиро (64).
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