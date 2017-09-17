Евробаскет-2017. В матче за 3-е место Россия встретится с Испанией, в финале Сербия сыграет со Словенией
В воскресенье, 17 сентября, сборная России встретится с командой Испании в матче за 3-е место чемпионата Европы-2017. В финале турнира Сербия сыграет со Словенией.
Турция
Плей-офф
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Синан Эрдем Доум»
Финал
- Дата проведения
- 17 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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