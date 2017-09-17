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    Евробаскет-2017. В матче за 3-е место Россия встретится с Испанией, в финале Сербия сыграет со Словенией

    Теги результаты сборная России сборная Испании сборная Сербии сборная Словении Евробаскет-2017

    В воскресенье, 17 сентября, сборная России встретится с командой Испании в матче за 3-е место чемпионата Европы-2017. В финале турнира Сербия сыграет со Словенией.

    Евробаскет-2017

    Турция

    Плей-офф

    Матч за 3-е место

    Испания – Россия
    Дата проведения
    17 сентября, 17.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Финал

    Словения – Сербия
    Дата проведения
    17 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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