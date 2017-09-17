Евробаскет-2017. В матче за 3-е место Россия встретится с Испанией, в финале Сербия сыграет со Словенией

В воскресенье, 17 сентября, сборная России встретится с командой Испании в матче за 3-е место чемпионата Европы-2017. В финале турнира Сербия сыграет со Словенией.

Турция

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.