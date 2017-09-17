Сергей Ковалев: «Джон Дэвид Джексон ничего мне не дал как тренер, наше сотрудничество окончено»
Российский боксер Сергей Ковалев подтвердил, что прекращает сотрудничество со своим постоянным тренером Джоном Дэвидом Джексоном.
«За время нашей совместной работы Джексон ничего мне не дал. Когда я был в ринге, я не чувствовал реальной помощи от него, такой тренер мне не нужен. Я не хочу говорить ничего плохого о нем как о человеке, но как тренер он мне не подходит, сотрудничество окончено.
Тренер должен не просто бинтовать тебе руки и поправлять перчатки. Он должен быть тактиком, который сможет своими советами поменять рисунок боя. Потому что на боксера во время поединка ложится очень большая физическая нагрузка, и он не всегда способен правильно оценить ситуацию и перестроиться», – заявил Ковалев.
Ранее Джексон сказал, что Ковалев «перестал выкладываться на тренировках», и это стало главной причиной двух его поражений от Андре Уорда.
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