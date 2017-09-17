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    «Спартак» упустил победу над «Тосно», ведя 2:0 в большинстве

    Теги Спартак премьер-лига Россия Тосно

    Сегодня в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России «Тосно» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Спартак».

    Тосно – Спартак 2:2 (0:1, 2:1)
    Дата проведения
    17 сентября, 13.00, «Петровский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 35 Джикия, 0:2 – 63 Пашалич, 1:2 – 86 Марков, 2:2 – 90 Заболотный.
    ТосноЮрченко, Дудиев, Шахов, Чернов, Дугалич, Полетанович (Марков, 84), Казаев, Мирзов (Труйич, 61), Палиенко (Буйволов, 33), Заболотный, Нуну Роша.
    СпартакРебров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Ташчи (Промес, 36), Самедов, Петкович, Фернандо, Пашалич, Педро Роша (Попов, 76), Луис Адриано.
    Предупреждения:
    Луис Адриано (18), Самедов (67), Промес (69), Петкович (77).
    Удаление:
    Шахов (29).

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