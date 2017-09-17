«Спартак» упустил победу над «Тосно», ведя 2:0 в большинстве
Сегодня в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России «Тосно» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Спартак».
- Дата проведения
- 17 сентября, 13.00, «Петровский»
- Голы:
- 0:1 – 35 Джикия, 0:2 – 63 Пашалич, 1:2 – 86 Марков, 2:2 – 90 Заболотный.
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Тосно –
Юрченко, Дудиев, Шахов, Чернов, Дугалич, Полетанович (Марков, 84), Казаев, Мирзов (Труйич, 61), Палиенко (Буйволов, 33), Заболотный, Нуну Роша.
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Спартак –
Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Ташчи (Промес, 36), Самедов, Петкович, Фернандо, Пашалич, Педро Роша (Попов, 76), Луис Адриано.
- Предупреждения:
- Луис Адриано (18), Самедов (67), Промес (69), Петкович (77).
- Удаление:
- Шахов (29).
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