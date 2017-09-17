Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в ДТП. Медведцева доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой

Бывшие российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, а также экс-руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина попали в ДТП на трассе Бородино – Красноярск.

Двукратная олимпийская чемпионка Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Экс-спортсменка была доставлена в больницу и прооперирована.

Операция прошла успешно, и на данный момент угрозы для жизни Медведцевой нет, но спортсменке придется провести несколько дней (а возможно, и недель) в больнице.

По предварительной информации, Слепцова, Байдина и Вилухина не пострадали.

«Действительно, Ольга Медведцева сейчас находится в одном из крупных городских стационаров, она перенесла операцию.

Состояние ее характеризуется как средней степени тяжести. Она находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», – заверила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения по Красноярскому краю Зоя Масленникова.

Во время движения в лобовое стекло автомобиля, на котором ехали биатлонистки, прилетел болт от машины, ехавшей по встречной полосе. Он пробил стекло и попал Медведцевой в височную часть головы. После этого автомобиль через встречную полосу вылетел в кювет.