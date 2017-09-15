Крупная победа «Зенита» и ничья «Локо», УЕФА против «Спартака», началась продажа билетов на ЧМ-2018 и другие новости

1. «Зенит» разорвал «Вардар» (5:0, дубль Кокорина), а «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы.

2. «Милан» отгрузил 5 мячей «Аустрии», «Аталанта» разгромила «Эвертон», «Арсенал» обыграл «Кельн» и другие результаты матчей Лиги Европы.

3. Началась продажа билетов на ЧМ-2018 в России.

4. КХЛ. «Салават» вырвал победу у «Торпедо», «Ак Барс» в овертайме переиграл «Северсталь».

5. УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» из-за поведения болельщиков на матче ЛЧ с «Марибором». Худшее, что может случиться, – матч без зрителей.

6. Главы 17 антидопинговых агентств обратились к МОК с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018.

7. Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд.

8. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выбыл на две недели и может не сыграть с «Ливерпулем».

9. НХЛ. «Бостон» продлил контракт с Пастрняком на 6 лет с зарплатой 40 млн долларов.

10. «Зенит» получил 110 млн рублей от продажи билетов на матч со «Спартаком». Довольно круто.

11. Утверждена процедура жеребьевки ЧМ-2018, церемония пройдет 1 декабря в Москве.

12. В Италии стартовал турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy. Россиянка Алина Загитова после короткой программы занимает третье место, Елизавета Туктамышева – шестая.

13. ВХЛ запретила послематчевые рукопожатия игроков, они теперь разрешены только после завершения серий в плей-офф.

14. Маскот в виде баклана будет работать на «Крестовском» в дни матчей.

Цитата дня. «В победе Рафаэля на US Open нет ничего особенного. Он не играл с топами». Тони Надаль про недавний турнир.