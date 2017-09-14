Lombardia Trophy. Хигучи лидирует после короткой программы, Загитова – 3-я, Туктамышева – 6-я
В Италии стартовал турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy. Россиянка Алина Загитова после короткой программы занимает третье место, Елизавета Туктамышева – шестая.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Женщины
14-15 сентября
Короткая программа
1. Вакаба Хигучи (Япония) – 74,26
2. Каролина Костнер (Италия) – 71,67
3. Алина Загитова (Россия) – 71,29
4. Юра Мацуда (Япония) – 65,62
5. Брэди Теннелл (США) – 64,34
6. Елизавета Туктамышева (Россия) – 58,91
Начало произвольной программы – 16.00 по московскому времени (15 сентября).
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