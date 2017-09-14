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    Lombardia Trophy. Хигучи лидирует после короткой программы, Загитова – 3-я, Туктамышева – 6-я

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты чемпионат Франции Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Италии женское катание сборная Швеции Юши Хельгессон Lombardia Trophy Лорин Лекавалье Брэди Теннелл Вакаба Хигучи Юра Мацуда Алина Загитова

    В Италии стартовал турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy. Россиянка Алина Загитова после короткой программы занимает третье место, Елизавета Туктамышева – шестая. 

    Lombardia Trophy

    Бергамо, Италия

    Женщины

    14-15 сентября

    Короткая программа

    1. Вакаба Хигучи (Япония) – 74,26
    2. Каролина Костнер (Италия) – 71,67
    3. Алина Загитова (Россия) – 71,29
    4. Юра Мацуда (Япония) – 65,62
    5. Брэди Теннелл (США) – 64,34
    6. Елизавета Туктамышева (Россия) – 58,91

    Начало произвольной программы – 16.00 по московскому времени (15 сентября).

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