Lombardia Trophy. Хигучи лидирует после короткой программы, Загитова – 3-я, Туктамышева – 6-я

В Италии стартовал турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy. Россиянка Алина Загитова после короткой программы занимает третье место, Елизавета Туктамышева – шестая.

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

14-15 сентября

Короткая программа

1. Вакаба Хигучи (Япония) – 74,26

2. Каролина Костнер (Италия) – 71,67

3. Алина Загитова (Россия) – 71,29

4. Юра Мацуда (Япония) – 65,62

5. Брэди Теннелл (США) – 64,34

6. Елизавета Туктамышева (Россия) – 58,91

Начало произвольной программы – 16.00 по московскому времени (15 сентября).