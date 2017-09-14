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    Лига Европы. «Арсенал» примет «Кельн», «Аустрия» сыграет с «Миланом»

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    В Лиге Европы проходят матчи первого тура группового этапа.

    Лига Европы

    1-й тур

    Группа A

    Вильярреал Испания – Астана Казахстан
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Славия Чехия – Маккаби Тель-Авив Израиль
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Синот-Тип Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Группа B

    Динамо Киев Украина – Скендербеу Албания
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «НСК Олимпийский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Янг Бойз Швейцария – Партизан Сербия
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Стад де Сюисс»
    превью матча онлайн статистика

    Группа C

    Хоффенхайм-1899 Германия – Брага Португалия
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Истанбул Турция – Лудогорец Болгария
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Башакшехир»
    превью матча онлайн статистика

    Группа D

    Аустрия Австрия – Милан Италия
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Эрнст Хаппель»
    превью матча онлайн статистика
    Риека Хорватия – АЕК Греция
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «ХНК Риека»
    превью матча онлайн статистика

    Группа E

    Аталанта Италия – Эвертон Англия
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Аполлон Кипр – Лион Франция
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Нео ГСП»
    превью матча онлайн статистика

    Группа G

    Хапоэль Беер-Шева Израиль – Лугано Швейцария
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Тото Тернер»
    превью матча онлайн статистика
    Стяуа Румыния – Виктория Пльзень Чехия
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Национальный стадион»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Црвена Звезда Сербия – БАТЭ Беларусь
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Райко Митич»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал Англия – Кельн Германия
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Группа I

    Марсель Франция – Коньяспор Турция
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Велодром»
    превью матча онлайн статистика
    Витория Гимараэш Португалия – Ред Булл Австрия
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Афонсу Энрикеш»
    превью матча онлайн статистика

    Группа J

    Заря Украина – Эстерсунд Швеция
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Арена Львов»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Герта Германия – Атлетик Испания
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика

    Группа K

    Зюлте-Варегем Бельгия – Ницца Франция
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Регенбогстадион»
    превью матча онлайн статистика
    Витесс Голландия – Лацио Италия
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «ГелреДом»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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