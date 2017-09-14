Лига Европы. «Арсенал» примет «Кельн», «Аустрия» сыграет с «Миланом»
В Лиге Европы проходят матчи первого тура группового этапа.
Лига Европы
1-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Синот-Тип Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Стад де Сюисс»
Группа C
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Райн-Неккар-Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Башакшехир»
Группа D
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Эрнст Хаппель»
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «ХНК Риека»
Группа E
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Нео ГСП»
Группа G
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Тото Тернер»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Национальный стадион»
Группа H
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Эмирейтс»
Группа I
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Велодром»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Афонсу Энрикеш»
Группа J
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Арена Львов»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Олимпияштадион»
Группа K
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Регенбогстадион»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «ГелреДом»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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