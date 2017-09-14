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    Глушаков выбыл на две недели и может не сыграть с «Ливерпулем»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов травмы Денис Глушаков Михаил Вартапетов

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, получивший травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), не поможет команде в ближайших матчах.

    Как сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, обследование подтвердило первоначальный диагноз.

    У капитана московской команды частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.

    Для восстановления полузащитнику ориентировочно понадобится две недели.

    Таким образом, Глушаков может пропустить домашний матч с «Ливерпулем» 26 сентября.

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