Глушаков выбыл на две недели и может не сыграть с «Ливерпулем»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, получивший травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), не поможет команде в ближайших матчах.
Как сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, обследование подтвердило первоначальный диагноз.
У капитана московской команды частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.
Для восстановления полузащитнику ориентировочно понадобится две недели.
Таким образом, Глушаков может пропустить домашний матч с «Ливерпулем» 26 сентября.
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