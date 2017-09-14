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    Началась продажа билетов на ЧМ-2018 в России

    Теги сборная России болельщики ЧМ-2018

    Начался первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018, который пройдет в России.

    До 12 октября болельщики могут подать заявки на приобретение билетов. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

    Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

    После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря, будет открыт второй этап продаж. Он также будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

    Третий этап продаж начнется с 18 апреля, когда билеты можно будет приобрести в порядке живой очереди.

    Как купить билет на ЧМ-2018?

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