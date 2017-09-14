УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» из-за поведения болельщиков на матче ЛЧ с «Марибором»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против (1:1).

В первом тайме главный арбитр прервал матч на несколько минут после того, как в секторе «красно-белых» вспыхнули несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга.

Дело в отношении «Спартака» будет рассмотрено на заседании комитета по контролю, этике и дисциплине 21 сентября.