«Зенит» разгромил «Вардар» – 5:0. Кокорин оформил дубль, Дзюба и Ригони забили впервые в сезоне
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» в гостях разгромил македонский «Вардар» (5:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Филипп II»
-
Вардар –
Гачевски, Грнчаров, Брдаровски (Глишич, 44), Амбарцумян, Велкоски, Глигоров (Муслиу, 64), Барсегян, Николов, Джигаури, Блажевски (Итало, 70), Алвес.
-
Зенит –
Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Маммана, Кришито, Мевля (Жирков, 82), Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Кокорин (Ригони, 64), Дзюба.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.