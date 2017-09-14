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    «Зенит» разгромил «Вардар» – 5:0. Кокорин оформил дубль, Дзюба и Ригони забили впервые в сезоне

    Теги Зенит Лига Европы результаты Вардар

    В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» в гостях разгромил македонский «Вардар» (5:0).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Вардар Македония – Зенит Россия 0:5 (0:3, 0:2)
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Филипп II»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Кокорин, 0:2 – 21 Кокорин, 0:3 – 39 Дзюба, 0:4 – 66 Иванович, 0:5 – 89 Ригони.
    ВардарГачевски, Грнчаров, Брдаровски (Глишич, 44), Амбарцумян, Велкоски, Глигоров (Муслиу, 64), Барсегян, Николов, Джигаури, Блажевски (Итало, 70), Алвес.
    ЗенитЛунев, Иванович (Терентьев, 78), Маммана, Кришито, Мевля (Жирков, 82), Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Кокорин (Ригони, 64), Дзюба.
    Предупреждения:
    Алвес (43), Джигаури (56).

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