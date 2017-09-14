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    Тони Надаль: «В победе Рафаэля на US Open нет ничего особенного. Он не играл с топами»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей травмы US Open ATP Стэн Вавринка Кеи Нисикори Тони Надаль Милош Раонич

    Тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал победу племянника на US Open.

    «Для меня в этой победе нет ничего особенного. Она ничем не отличается от всех других его «Шлемов».

    Чем этот турнир отличался, так это тем, что он играл с Долгополовым, Рублевым и другими – хорошими игроками, но не топами.

    Я не хочу ничего плохого сказать о наших соперниках, но в этот раз многие не смогли сыграть из-за травм: Маррей, Джокович, Вавринка, Нисикори, Раонич. Федерер проиграл.

    Но вместе с тем, Рафаэль сыграл хорошо и был лучше всех, с кем ему выпало играть», – сказал Тони Надаль.

    Кто в этом году был круче – Надаль или Федерер?

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