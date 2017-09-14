Тони Надаль: «В победе Рафаэля на US Open нет ничего особенного. Он не играл с топами»

Тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал победу племянника на .

«Для меня в этой победе нет ничего особенного. Она ничем не отличается от всех других его «Шлемов».

Чем этот турнир отличался, так это тем, что он играл с Долгополовым, Рублевым и другими – хорошими игроками, но не топами.

Я не хочу ничего плохого сказать о наших соперниках, но в этот раз многие не смогли сыграть из-за травм: Маррей, Джокович, Вавринка, Нисикори, Раонич. Федерер проиграл.

Но вместе с тем, Рафаэль сыграл хорошо и был лучше всех, с кем ему выпало играть», – сказал Тони Надаль.

Кто в этом году был круче – Надаль или Федерер?