Маскот в виде баклана будет работать на «Крестовском» в дни матчей

Баклан станет новым символом стадиона «Крестовский», заявила директор по связям с общественностью Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017.

Дембо сообщила, что на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан. Позднее «Зенит» заявил, что баклан станет не символом, а маскотом арены.

«Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона», – цитирует заявление пресс-службы клуба ТАСС.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши стадиона.

Бакланы угрожают стадиону «Зенита»