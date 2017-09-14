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    Маскот в виде баклана будет работать на «Крестовском» в дни матчей

    Теги Зенит премьер-лига Россия Крестовский стадионы

    Баклан станет новым символом стадиона «Крестовский», заявила директор по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017.

    Дембо сообщила, что на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан. Позднее «Зенит» заявил, что баклан станет не символом, а маскотом арены.

    «Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона», – цитирует заявление пресс-службы клуба ТАСС.

    Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши стадиона.

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