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    ВХЛ запретила послематчевые рукопожатия игроков, они разрешены только после завершения серий в плей-офф

    Теги Южный Урал происшествия ВХЛ

    ВХЛ ввела нововведение: теперь игрокам команд запрещены традиционные послематчевые рукопожатия.

    Игрокам разрешено общение после игр, но не рукопожатия. Они разрешены после завершения серий в плей-офф.

    «Почему не проводились послематчевые рукопожатия? Мне вчера позвонил директор нашего спортклуба и говорит, что болельщики «Сокола» обижаются, почему вы руки команде не пожали. Я ему отвечаю, что пусть болельщики читают внимательно регламент», – рассказал главный тренер «Южного Урала» Евгений Зиновьев.

    Клубы поставлены в известность об изменениях в регламенте.

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