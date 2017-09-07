НХЛ. «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу возможного приглашения Зарипова

пока не делал официального предложения экс-форварду «Магнитки» , но рассматривает вариант с его подписанием очень серьезно.

Клуб общался со многими бывшими партнерами 36-летнего хоккеиста и советовался с , а также как минимум с одним из российских тренеров Зарипова.

Представители «Питтсбурга» просматривали видео с игрой нападающего и задействовали скаутов клуба.

Ранее стало известно, что «Питтсбург» продолжает поиск центрального нападающего в третье звено.

Интерес к Зарипову также проявляют «Рейнджерс», и «Тампа».

Нападающему разрешили играть в , но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.

Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?