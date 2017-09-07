НХЛ. «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу возможного приглашения Зарипова
«Питтсбург» пока не делал официального предложения экс-форварду «Магнитки» Данису Зарипову, но рассматривает вариант с его подписанием очень серьезно.
Клуб общался со многими бывшими партнерами 36-летнего хоккеиста и советовался с Евгением Малкиным, а также как минимум с одним из российских тренеров Зарипова.
Представители «Питтсбурга» просматривали видео с игрой нападающего и задействовали скаутов клуба.
Ранее стало известно, что «Питтсбург» продолжает поиск центрального нападающего в третье звено.
Интерес к Зарипову также проявляют «Рейнджерс», «Чикаго» и «Тампа».
Нападающему разрешили играть в НХЛ, но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.
Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?
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