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    НХЛ. «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу возможного приглашения Зарипова

    Теги возможные переходы Питтсбург Данис Зарипов Евгений Малкин НХЛ КХЛ

    «Питтсбург» пока не делал официального предложения экс-форварду «Магнитки» Данису Зарипову, но рассматривает вариант с его подписанием очень серьезно.

    Клуб общался со многими бывшими партнерами 36-летнего хоккеиста и советовался с Евгением Малкиным, а также как минимум с одним из российских тренеров Зарипова.

    Представители «Питтсбурга» просматривали видео с игрой нападающего и задействовали скаутов клуба.

    Ранее стало известно, что «Питтсбург» продолжает поиск центрального нападающего в третье звено.

    Интерес к Зарипову также проявляют «Рейнджерс», «Чикаго» и «Тампа».

    Нападающему разрешили играть в НХЛ, но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.

    Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?

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